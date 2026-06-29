In Chur wurde eine Aufbruchserie aufgeklärt. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

58 Fahrzeuge in Chur aufgebrochen – jetzt ist klar, wer dahinter steckt

Die Kantonspolizei Graubünden hat eine Serie von 58 Fahrzeugaufbrüchen in Chur aufgeklärt. Der Tatverdächtige ist geständig, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Der 28-jährige Schweizer habe die Delikte von Ende Mai bis Ende Juni 2026 verübt. Er sei jeweils in Sammeltiefgaragen geschlichen und habe die Scheiben von Autotüren eingeschlagen, um Wertgegenstände zu stehlen.

Insgesamt erbeutete er gemäss Communiqué Deliktsgut im Wert von mehreren tausend Franken und verursachte einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Eigenen Aussagen zufolge habe er das Geld für den Konsum von Drogen benötigt.

Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt. (sda)