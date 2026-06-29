Am Sonntag kam es in einem Ostschweizer Schwimmbad zu einem Badeunfall (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

5-jähriges Mädchen nach Badeunfall reanimiert

In Niederuzwil SG ist es am Sonntagnachmittag um 15 Uhr zu einem Badeunfall gekommen. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung vom Montag. Gemäss der Mitteilung sprang ein 5-jähriges Mädchen in einem öffentlichen Freibad an der Flawilerstrasse vom 1-Meter-Sprungbrett ins Wasser und tauchte danach für längere Zeit nicht wieder auf.

Durch anwesende Badegäste und das Badepersonal habe das Mädchen aus dem Wasser geborgen werden können. Die Anwesenden hätten das Mädchen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Das Kind sei daraufhin ins Spital gebracht worden.

(hah)