Polizeirapport

Oberwallis: Auto stürzt in Rhone – eine Person tot

Bei einem Autounfall im Oberwallis ist am Sonntag eine Person ums Leben gekommen. Nachdem ein Personenwagen bei Mörel-Filet in die Rhone gestürzt war, wurde die Person von der Strömung mitgerissen. Eine zweite Person wurde verletzt.

Das Fahrzeug war am Nachmittag von der Station Bettmeralp in Richtung Filet unterwegs, wie die Walliser Kantonspolizei am Montag mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen geriet es bei der Örtlichkeit Steinmatte von der Fahrbahn und stürzte in den Fluss.

Im Auto befanden sich zwei Personen. Eine konnte von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die zweite wurde von der Strömung mitgerissen und weiter flussabwärts aus dem Wasser geholt. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen starb die Person noch am Unfallort. Die formelle Identifizierung stand zunächst noch aus.

Die verletzte Person wurde mit einem Helikopter der Air Glaciers ins Inselspital Bern geflogen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls. (sda)