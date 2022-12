Polizeirapport

Frau wurde Opfer eines mutmasslichen Tötungsdeliktes in Kehrsatz BE – Ehemann in Haft

Eine Frau ist Mitte Dezember tot in einer Wohnung in Kehrsatz BE gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Der Ehemann der Toten befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Frau wurde am 16. Dezember leblos aufgefunden. Sie war 29 Jahre alt und stammte aus dem Kanton Bern. (sda)