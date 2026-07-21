Polizeirapport

Kopflose Leiche in Rapsfeld gefunden: Identität steht fest

Nachdem am 11. Juli in einem Feld in Büren SO eine Leiche ohne Kopf, Hände und Füsse gefunden worden war, konnte nun die Identität geklärt werden. Es handelt sich um eine Vermisste aus der Region.

Der Fund der Leiche in einem Rapsfeld in Büren SO am 11. Juli 2026 sorgte für Rätsel. Es fehlten Kopf, Hände und Füsse, die Identität der Person blieb zunächst unklar.

Allerdings wurde rasch gemutmasst, ob es sich um eine 71-jährige Vermisste handelt, die seit längerem verschwunden war. Nun gibt die Solothurner Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Identität geklärt wurde. Es handelt sich tatsächlich um die 71-jährige Frau, die seit mehreren Wochen vermisst wurde.

Sie litt unter gesundheitlichen Problemen, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Fehlen der Hände, Füsse und des Kopfes sei auf Tierfrass zurückzuführen. Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung gibt es nicht. Die Ermittlungen wurden deshalb eingestellt. (vro)