Polizeirapport

Ursache von Brand im Luzerner Hotel Continental geklärt

Wegen eines Dachstockbrandes musste am Sonntagabend die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot zum Hotel Continental Park in Luzern ausrücken. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig.

60 Personen mussten evakuiert und in der Zentralbibliothek betreut werden. Drei parkierte Autos wurden durch herabfallende Gebäudeteile beschädigt.

Video: watson/x.com/ewan_jones

Nun haben die Brandermittler der Luzerner Polizei die Ursache geklärt. Das Spurenbild zeige, dass das Feuer auf einen elektrotechnischen Defekt an einem Transformator einer Klimaanlage zurückzuführen sei, heisst es in der Mitteilung.

Die genaue Schadenssumme kann noch nicht beziffert werden. Das Feuer verwüstete mehrere Zimmer. Der Einsatz dauerte die ganze Nacht über, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. (vro)