Polizeirapport

27-Jähriger tötet Frau in Lodrino TI und versucht Suizid

(Symbolbild.) Bild: shutterstock.com

Ein 27-jähriger Schweizer hat am Sonntagmorgen in Lodrino TI eine 21-jährige Frau getötet und versucht, sich das Leben zu nehmen. Er liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Spital. Die Frau stammte aus Rumänien und lebte im Ausland.

Das Opfer fanden Sanitätsdienst und die Polizei am Morgen gegen 5 Uhr in einem Rustico im Gebiet A Fórn. Der mutmassliche Täter schwebt in Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft und die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilten. Die ersten Erkenntnisse der Behörden gehen von einem Tötungsdelikt und einem versuchten Suizid aus.

Die Ermittlungen zur Todesursache und den Tatumständen dauerten an, wie es weiter hiess. Dabei arbeitet die Strafverfolgung eng mit dem Institut für Rechtsmedizin zusammen. (sda)