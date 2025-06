Polizeirapport

Waadtländer Polizei schnappt nach filmreifer Verfolgungsjagd zwei Autodiebe

Die Polizei rückte mit einem Grossaufgebot aus, um die Halunken dingfest zu machen. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Die Waadtländer Kantonspolizei hat am Samstagmorgen auf der Autobahn zwei rasende Autodiebe festgenommen – unter dramatischen Umständen. Der eine geriet auf ein Feld, wo das Auto Feuer fing. Der zweite prallte in schneller Fahrt in ein Polizeifahrzeug. Die beiden Delinquenten sind 18 und 20 Jahre alt.

Zum Stoppen des ersten Raser setzte die Polizei ein Grossaufgebot ein, wie sie mitteilte. Der Mann fuhr kurz nach 4 Uhr früh in einem Sportwagen mit über 200 km/h und unter zahlreichen Verstössen gegen die Verkehrsregeln auf der Autobahn A1 Richtung Yverdon.

Auf dem Waadtländer Autobahnabschnitt errichtete die Polizei ein Auffangdispositiv. Der Raser geriet schliesslich zwischen Rolle und Gland von der Autobahn ab und auf ein Feld. Das Auto fing Feuer und der Lenker floh. Nach kurzer Verfolgung durch eine Hundestaffel nahm die Polizei ihn fest.

Etwa gleichzeitig fiel einer Patrouille auf der A1 bei Vilars-Ste-Croix ein weiterer Sportwagen mit stark übersetztem Tempo auf. Beim Versuch ihn zu stoppen, kollidierte der Lenker bei hoher Geschwindigkeit mit einem Polizeifahrzeug. Auch ihn nahm die Polizei fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 18- und einen 20-jährigen Franzosen. Wie sich herausstellte, hatten sie die Wagen der Luxusklasse im Kanton Zürich gestohlen.

Neben dem Diebstahl und den Verkehrsdelikten müssen sie sich wegen Gefährdung des Lebens der Polizeikräfte vor der Justiz verantworten. Während den Polizeieinsätzen, den Löscharbeiten und der Tatbestandsaufnahme war die Autobahn Richtung Genf gesperrt. (sda)