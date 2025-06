Polizeirapport

51-jähriger Schweizer stirbt bei Heli-Absturz am Oberalpgletscher VS

Das Unglück geschah kurz nach dem Mittag. (Archivbild, März 2025) Bild: keystone

In der Region der Fusshörner am Oberaletschgletscher im Wallis ist am Samstagmittag ein Helikopter abgestürzt. Ein 51-jähriger Schweizer kam bei dem Absturz ums Leben. Eine weitere Person wurde leicht verletzt, eine dritte blieb ohne körperliche Schäden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Mittag. Der Helikopter des Typs AS350 B3 Ecureuil war bei den Fusshörnern in der Region Oberalpgletscher bei Naters im Einsatz, um landwirtschaftliche Arbeiten zu unterstützen.

Aus noch ungeklärten Gründen war die Maschine auf den Boden geschlagen und umgekippt, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilt. Eine Untersuchung durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) wurde eingeleitet. Parallel dazu führt die Bundesanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der Kapo eine strafrechtliche Ermittlung.

(cpf)