Polizeirapport

Basler Einkaufszentrum nach Brand vorsorglich evakuiert

Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum an der Münchensteinerstrasse in Basel hat die Berufsfeuerwehr Basel am Samstagmorgen aufgrund der Rauchentwicklung das ganze Gebäude vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt war das Feuer in einem Ofen im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Basel habe den Brand am Samstagmorgen rasch unter Kontrolle gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mit. Sie habe das Gebäude anschliessend mit dem Grosslüfter entrauchen müssen.

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt klärte laut Mitteilung rund achtzig Personen ab. Die Kantonspolizei sperrte während der Rettungs- und Löscharbeiten die Münchensteinerstrasse und Dornacherstrasse. Die genaue Brandursache ist noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (sda)