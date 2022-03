Drogenring im Aargau zerschlagen – 20 Kilo Kokain sichergestellt

Bild: Kapo AG

Die Kantonspolizei Aargau hat einen Drogenring ausgehoben und vier Tatverdächtige festgenommen. Sie stellte insgesamt 20 Kilogramm Kokain im Wert von zwei Millionen Franken sicher. Die mutmasslichen Drogenhändler sitzen in Untersuchungshaft.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Kroaten, einen Schweizer und eine Schweizerin im Alter zwischen 28 und 32 Jahren, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Umfangreiche Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft hätten auf die Spur des Drogenrings geführt.

In einer koordinierten Aktion verhaftete die Polizei Ende Februar vier Tatverdächtige und führte in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn zeitgleich Hausdurchsuchungen durch. Einen der Verdächtigen verhaftete die Polizei, als der Mann in einem Auto unterwegs war.

Drogen im Auto versteckt

Spezialisten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit durchsuchten den Wagen und stiessen auf ein professionell verbautes Versteck. Darin fanden sich zehn Kilogramm Kokain im Wert von rund einer Million Franken.

Bereits Mitte Januar war ein Kurier der gleichen Bande bei der Ausreise nach Deutschland in Basel verhaftet worden, wie die Polizei weiter berichtete. Damals waren in einem ähnlichen Schmuggelversteck ebenfalls zehn Kilogramm Kokain zum Vorschein gekommen. (sda)