Die Feuerwehr musste Löschwasser in den Keller pumpen. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Kellerbrand in Chur: 35 Personen aus Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen schwelender Kartonschachteln in einem Kellerabteil ist am Freitag ein Mehrfamilienhaus in Chur von der Feuerwehr geräumt worden. Zwei Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert.

Die Feuerwehr wurde um 17.30 Uhr alarmiert. Sie habe den schwelenden Karton ins Freie geschafft, Löschwasser in den Keller gepumpt und das Gebäude gelüftet, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mit. Zusammen mit der Stadtpolizei Chur habe sie zudem rund 35 Personen, die sich im und beim Gebäude befanden, auf einen Sammelplatz und dann in einen Warteraum gebracht.

Zwei Personen wurden ins Kantonsspital eingeliefert, weil bei ihnen eine Rauchvergiftung vermutet wurde. Sie hätten das Spital am selben Abend wieder verlassen können, teilte die Kantonspolizei mit. Am späteren Abend hätten alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Die Brandursache war am Samstagvormittag noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu seien aufgenommen worden, hiess es in der Mitteilung. (sda)