Grono: 16-jähriger Motorrad-Lernfahrer prallt in Postauto



Bild: kapogr

Ein 16-jähriger Lernfahrer ist mit seinem Motorrad am Samstagnachmittag in Grono in ein Postauto geprallt. Der Jugendliche verletzte sich dabei leicht. Nach Polizeiangaben vom Sonntag kam er in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit dem korrekt entgegenkommenden Postauto. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital San Giovanni nach Bellinzona. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab. (sda)

