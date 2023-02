Polizeirapport

Fahrerflucht nach Kollision: Zwei Leichtverletzte in Pratteln



Bei einer Kollision in Pratteln BL sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Der flüchtige Unfallverursacher konnte wenig später festgenommen werden. Nach Angaben der Kantonspolizei Basel-Landschaft war der 48-Jährige alkoholisiert.

Gemäss einer ersten Unfallrekonstruktion fuhr der 48-Jährige von Liestal her kommend in den Kreisel und kollidierte frontal mit der rechten Fahrzeugseite einer 21-jährigen Lenkerin, welche den Kreisel in Richtung Augst verlassen wollte. Anschliessend habe der 48-jährige Autofahrer die Unfallstelle verlassen und sei auf die Autobahn in Richtung Basel gefahren, schrieb die Kantonspolizei Basel-Landschaft.

Die 21-jährige Frau und ihr Beifahrer seien beim Unfall leicht verletzt worden. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft habe den mutmasslich unfallverursachenden Fahrzeuglenker wenig später in Münchenstein anhalten können. Der Mann wird an die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft verzeigt. (sda)