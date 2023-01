Fünf Fahrzeuge kollidieren auf vereister Strasse in Entlebuch LU

In einer Rechtskurve geriet ein Autofahrer auf der stark vereisten Strasse nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lieferwagen, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Folge kam es zu weiteren Kollisionen, insgesamt waren fünf Fahrzeuge verwickelt.

Das sind die Schweizer Hunde-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde

Finnlands Premierministerin findet deutliche Worte für Europas Zukunft

Die finnische Premierministerin, Sanna Marin, ist aktuell am World Economic Forum zu Gast. In einem etwa halbstündigen Gespräch am WEF äussert sich die Politikerin zu den Ereignissen in der Ukraine – dabei findet sie deutliche Worte betreffend Europas Zukunft: