Polizeirapport

Pilot verunfallt bei Landung mit Segelflugzeug in Parpan GR

Ein 66-jähriger Pilot ist am Freitagnachmittag in Parpan GR bei der Landung mit einem Segelflugzeug verunfallt. Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega flog ihn mit unbekannten Verletzungen ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte.

Die Kantonspolizei hat dieses Foto zum Flugunfall veröffentlicht. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Pilot gegen 14.50 Uhr im Gebiet der Oberjochstrasse landen. Dabei überschlug sich das Segelflugzeug, wie es hiess. Passanten leisteten Erstbetreuung. Anschliessend barg die Feuerwehr den Mann aus dem Cockpit.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Graubünden unter der Leitung der zuständige Bundesanwaltschaft untersucht.

(sda)