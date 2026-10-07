Polizeirapport

Geflüchteter Autofahrer kracht in Wil SG in einen Hydranten

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag mit einem Ford Fiesta ohne Kontrollschilder in Weinfelden vor der Polizei geflüchtet. Nach einer Verfolgungsjagd krachte er in Wil mit seinem Fahrzeug in einen Hydranten, konnte die Flucht aber fortsetzen.

Bei seiner Flucht fuhr der Autofahrer in einen Hydranten. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Der Fahrer habe in Weinfelden TG die Haltesignale der Polizei missachtet und die Flucht ergriffen, schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung. Bei einer anschliessenden Verfolgungsfahrt über Rothenhausen, Oberbussnang und Braunau beging der Fahrer zahlreiche schwere Verkehrsregelverletzungen. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um Kollisionen mit dem Flüchtenden zu verhindern.

Obwohl der Fahrer an der Höhenstrasse in Wil SG in einen Hydranten krachte, konnte er die Flucht in seinem Auto fortsetzen. Im Einsatz standen gemäss Mitteilung mehrere Patrouillen der Kantonspolizeien Thurgau und St. Gallen. Die Fahndung nach dem Fahrer blieb jedoch bislang erfolglos.

Die Polizei geht davon aus, dass der weisse Ford Fiesta mit schwarzem Muster beschädigt ist und beim Unfall die Airbags ausgelöst wurden. (sda)