Glück im Unglück für alkoholisierten Autolenker in Hallwil AG

Der Autofahrer hatte gemäss einer Mitteilung der Aargauer Kantonspolizei vom Samstag offenbar die Geschwindigkeit nicht an die Strassenverhältnisse angepasst und stand unter Alkoholeinfluss. Er verlor kurz nach 18.00 Uhr in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, geriet neben die Strasse, fuhr auf ein Grasbord, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ein 31-jähriger Autolenker ist bei einem spektakulären Selbstunfall in Hallwil AG am Freitagabend mit dem Schrecken davon gekommen. Das Auto überschlug sich auf das Dach. Den Führerausweis ist der Lenker wegen Alkohols am Steuer vorerst los.

In La Chaux-de-Fonds entführte Brüder unversehrt in Frankreich aufgefunden

Die beiden am Freitagmittag in La Chaux-de-Fonds NE entführten siebenjährigen Brüder sind in Frankreich gefunden worden. Sie sind bei guter Gesundheit und befinden sich gemäss der Neuenburger Kantonspolizei in der Obhut der französischen Behörden.