Polizeirapport

Frau in Basel getötet: Grosseinsatz der Polizei

Am Donnerstag ist im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Nasenweg in Basel eine leblose Frau gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt geht von einem Tötungsdelikt aus, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Die unbekannte Täterschaft war am Abend flüchtig und die Identität des Opfers ungeklärt. Zuvor war der Polizei von einer Anwohnerin ein Mann gemeldet worden, der sich in der Liegenschaft verdächtig verhalten habe, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstagabend weiter.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sperrte das Gebiet beim Nasenweg und bei der Lehrnmattstrasse am Donnerstagnachmittag grossräumig ab. Um den genauen Tathergang, die Identität des Opfers und der Täterschaft zu ermitteln, setzte die Kriminalpolizei eine Sonderkommission ein. (rbu/sda)