Raser auf der Autobahn A1 im Thurgau mit Tempo 251 erwischt

Nach längeren Ermittlungen hat die Thurgauer Kantonspolizei die Identität eines Rasers herausgefunden, der im Juni auf der A1 auf der Höhe von Matzingen mit 251 km/h gefahren sein soll. Der im Kanton St. Gallen wohnenden Deutsche wurde festgenommen.

Am 10. Juni sei kurz vor zwei Uhr nachts auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung St. Gallen ein Auto von einer Geschwindigkeitsmessanlage mit einem Tempo von 251 km/h erfasst worden, teilte die Thurgauer Polizei am Dienstag mit.

Nach Abzug der Sicherheitsmarge habe der Lenker die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 124 Stundenkilometer überschritten. Es handle sich damit um ein Raserdelikt «und um die höchste, je gemessene Geschwindigkeit im Kanton Thurgau», heisst es in der Mitteilung.

Umfangreiche Ermittlungen führten zur Festnahme eines 34-jährigen Deutschen aus dem Kanton St. Gallen. Er wird verdächtigt, damals am Steuer des Mitsubishi Lancer Evolution gesessen zu sein. Sein Führerausweis wurde vorsorglich eingezogen.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass solche Ermittlungen so lange dauerten, erklärte Polizeisprecherin Claudia Brunner auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Foto müsse ausgewertet werden, dann sei der Halter nicht immer der gleiche wie der Lenker. Weiter werde auch Zeit für die Befragungen benötigt. Die Staatsanwaltschaft hat nun eine Strafuntersuchung eröffnet. (sda)