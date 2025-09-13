Dreirad-Lenker nach Kollision mit Auto in Meilen ZH schwer verletzt

In Meilen ZH ist am späteren Freitagnachmittag ein Lastendreirad frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Der 66-jährige Lenker des elektrisch betriebenen Dreirads musste nach dem Unfall schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Dieses Foto vom Unfallort stellt die Kantonspolizei zur Verfügung. Bild: Kantonspolizei Zürich

Wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoss im Bereich der Bahnunterführung. Aus derzeit ungeklärten Gründen geriet der 66-Jährige mit seinem Gefährt auf die Gegenfahrbahn. Durch die Kollision verkeilte sich das E-Dreirad und der Lenker wurde eingeklemmt.

Die Feuerwehr Meilen musste den Mann mit schweren Geräten aus seinem Fahrzeug bergen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

(sda)