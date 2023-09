Polizeirapport

Velofahrerin in Rothenburg LU von Lieferwagen erfasst

Eine 38-jährige Velofahrerin ist am Dienstagabend in Rothenburg LU von einem Lieferwagen erfasst und verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Nach ihren Angaben war ein Lieferwagen im Begriff, auf der Wurmistrasse nach links abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine Velofahrerin in die Gegenrichtung. Wie es genau zur Kollision kam, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. (yam/sda)