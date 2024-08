Gewaltdelikt mit zwei Todesopfern in Altenrhein SG

Polizeirapport

Gewaltdelikt mit zwei Todesopfern im Kanton St. Gallen

In Altenrhein SG sind am Mittwochmittag in einem Einfamilienhaus eine Frau und ein Mann tot aufgefunden worden. Die St. Galler Kantonspolizei geht von einem Gewaltdelikt aus. Weitere Informationen gibt es vorläufig nicht.

Der Notrufzentrale wurde kurz nach 12.20 Uhr gemeldet, dass zwei Personen in einem Einfamilienhaus in Altenrhein leblos aufgefunden worden waren.

Die ausgerückten Einsatzkräfte hätten nur noch den Tod der beiden Personen feststellen können, teilte die Kantonspolizei mit. Es handelt sich um einen 48-jährigen Mann sowie um eine 41-jährige Frau.

Beide seien im Haushalt gemeldet gewesen, erklärte Polizeisprecher Florian Schneider auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sowohl zur Todesursache als auch zu den Umständen, die zum Tod der beiden Personen führten, laufen nun Ermittlungen.

Es werde dauern, bis weitere Erkenntnisse vorlägen, sagte Schneider. Auch zu einer möglichen Beteiligung Dritter könnten noch keine Aussagen gemacht werden. Im Moment gehe die Polizei aber nicht davon aus, dass eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. (sda)