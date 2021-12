Junglenker kracht in Vereinslokal – vier Verletzte

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Kestenholz SO verletzt worden. Ein 20-jährige Lenker prallte mit seinem Auto ins Vereinslokal der örtlichen Modellfluggruppe, weil er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Bild: kapo so

Der Lenker war mit dem Auto kurz nach 21.05 Uhr frontal ins Vereinslokal geprallt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Alle vier Insassen des Autos erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mit Ambulanzfahrzeugen in umliegende Spitäler gebracht. Ein Grossaufgebot der Rettungskräfte stand im Einsatz.

Bild: kapo so

Der Lenker hatte aus noch unklaren Gründen im Bereich des Flugplatzes der Modellfluggruppe Kestenholz die Kontrolle über das Auto. Er geriet in einer leichten Rechtskurve ins Wiesland und prallte anschliessend mit der rechten Fahrzeugfront in das Vereinslokal der Modellfluggruppe.

Nach dem Aufprall wurde das Auto auf die linke Seite weggeschleudert, wo es im Wiesland stark beschädigt zum Stillstand kam. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn leiteten Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache auf. (sda)