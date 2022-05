Mann in Olten von Unbekannten angegriffen und bestohlen ++ Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Samstag hat eine unbekannte Täterschaft in Olten SO einen Mann bestohlen und angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss ersten Erkenntnissen hielt sich das Opfer am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr mit einem Kollegen und drei unbekannten Männern beim Klosterplatz am Amthausquai in Olten auf, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte.

Als die beiden Kollegen beabsichtigten zu gehen, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, dabei wurde dem Opfer eine Musikbox gestohlen und es wurde tätlich angegangen, wie es weiter hiess. Der Mann sei mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht worden. Die drei Unbekannten flüchteten laut Mitteilung in Richtung «Bahnhofbrücke».

Die Polizei hat Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht Zeugen. (sda)