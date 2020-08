Schweiz

Polizeirapport

Zwei Italiener in Haft nach Überfall auf Geldtransporter im Tessin



Zwei Italiener in Haft nach Überfall auf Geldtransporter im Tessin

Bild: EPA/KEYSTONE / TI-PRESS

Zwei Italiener sind im Tessin in Haft, und Ermittlungen laufen gegen sechs weitere italienische Staatsbürger nach dem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Molinazzo di Monteggio bei Lugano. Das gepanzerte Fahrzeug war im Juli 2019 vor einer Bank über die Grenze nach Italien entführt worden.

Die Bande hatte einen weiteren Überfall auf Tessiner Boden geplant, wie die Staatsanwaltschaft des Südkantons am Donnerstag ihre Untersuchungsergebnisse zusammenfasste. In dem Fall arbeitet die Tessiner Justiz mit den Behörden in Italien zusammen - jenen in Varese in der Lombardei, in Rom und in Latina in der Region Latium.

Ein 46 Jahre alter Italiener, wohnhaft in seinem Heimatland, war bereits im letzten Oktober in Chiasso TI verhaftet worden, und dessen 63 Jahre alter Landsmann wurde im Februar in Polen gefasst. Beide sind derzeit im Tessin hinter Gittern. Ermittelt wird laut der Tessiner Staatsanwaltschaft zudem gegen fünf Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 67 Jahren, alle mit italienischer Staatsbürgerschaft.

Die Anklage listet Raubmord, Freiheitsberaubung und Entführung, Verstoss gegen das Waffengesetz sowie Vorbereitungen zu schwerem Raub und Banditentum auf.

Der Überfall hatte sich am 5. Juli 2019 gegen 9 Uhr nahe der Grenze zu Italien ereignet. Mindestens vier Männer waren daran beteiligt. Einer von ihnen bedrohte den Chauffeur des gepanzerten Lieferwagens mit einer Waffe. Ein zweiter fuhr anschliessend mit dem Geldtransporter in Richtung italienische Grenze, begleitet von mehreren anderen Fahrzeugen.

Der Geldtransporter und sein Chauffeur wurden später auf italienischem Territorium gefunden. Der Mann war unverletzt, aber die Täter konnten flüchten. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen