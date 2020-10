Schweiz

Stromunterbruch in Zug behoben: Festnetzanschluss wieder erreichbar



Der Stromunterbruch konnte in Zug behoben werden. Betroffen waren unter anderem die Zuger Polizei und andere Bereiche der kantonalen Administration.

Wie die Zuger Polizei auf Twitter mitteilt, konnten die Spezialisten den Stromunterbruch am späten Abend beheben. Die Festnetzanschlüsse in Zug sind wieder in Betrieb.

Stromunterbruch behoben - wir sind wieder normal auf unseren Festnetznummern erreichbar.



Während unsere Kolleginnen und Kollegen auch in der Nacht für euch im Einsatz sind, machen wir nun Feierabend. Gute Nacht und bis bald sagt das Social Media-Team der Zuger Polizei. ^klfr pic.twitter.com/cpFyDlS38K — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) October 13, 2020

Am Dienstag waren viele Festnetztelefone in der Stadt aufgrund eines Stromausfalls stundenlang ausser Betrieb, wie die Zuger Polizei ebenfalls auf Twitter bekannt gab. Auch das Strafgericht und die örtliche Feuerwehr waren nur eingeschränkt erreichbar.

⚠️ Wichtige Information für die Bevölkerung ⚠️



Aufgrund eines Stromausfalls sind wir aktuell nur per Polizeinotruf 117 erreichbar. Unsere Fenstnetznummern funktionieren im Moment nicht. Bei einem Notfall unbedingt den Notruf 117 wählen. ^klfr pic.twitter.com/nbaWOGx8xK — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) October 13, 2020

Auch am späten Nachmittag und Abend war das Problem noch nicht behoben:

Unsere Festnetztelefonie funktioniert weiterhin nicht. Spezialisten sind mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen. Nach Einschätzung der Techniker dürfte dies jedoch noch einige Stunden dauern.



Via Polizeinotruf 117 sind wir ohne Einschränkungen erreichbar. ^klfr #zugerpolizei pic.twitter.com/qC8bxukR5u — Zuger Polizei (@ZugerPolizei) October 13, 2020

Zuger Polizei nur per 117 erreichbar: Aufgrund des Stromausfalls ist die Zuger Polizei zurzeit nur per Polizeinotruf 117 erreichbar. Die Fenstnetznummern funktionieren im Moment nicht.



Bei einem Notfall den Notruf 117 wählen.

quelle: polizeiticker.ch

