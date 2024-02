Polizeirapport

Mutmassliche Tötung in Binningen BL – Tatverdächtiger festgenommen

Am Dienstagabend ist in Binningen BL eine Person tot aufgefunden worden. Sie wurde mutmasslich getötet. Die Baselbieter Kantonspolizei nahm eine tatverdächtige Person fest, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Kurz nach 20.30 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Meldung über eine tote Person in einer Liegenschaft am Allschwilerweg. Die Einsatzkräfte fanden eine leblose Person vor, die bislang noch nicht identifiziert ist. Sie wurde nach ersten Erkenntnissen Opfer eines Gewaltverbrechens, wie die Polizei schreibt.

Die tatverdächtige Person wurde vor Ort festgenommen. Der Tathergang und die genaue Tatzeit sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft wird Untersuchungshaft gegen die verdächtige Person beantragen. (sda)