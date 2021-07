Schweiz

Raubüberfall mit Entführung in Chiasso – Täter im Tessin verhaftet



Die Tessiner Polizei hat den mutmasslichen Täter eines Raubüberfalls festgenommen. Der 42-Jährige hatte am 2. Juni in Chiasso TI einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht und ihn gezwungen, an zwei Geldautomaten Geld abzuheben. Anschliessend zwang er sein Opfer, mit ihm nach Mailand zu fahren.

Laut Angaben der Tessiner Polizei vom Freitag setzte sich der Kroate ans Steuer des Fahrzeuges seines Opfers, obwohl er keinen Führerausweis besass. Er zwang den Fahrzeuginhaber unter vorgehaltener Waffe, mit ihm nach Mailand zu fahren. Anschliessend liess er seine Geisel frei und flüchtete mit dem gestohlenen Auto, wie es weiter hiess.

Zwei Wochen später wurde der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in Zürich verhaftet. Er soll zudem für zwei versuchte Raubüberfälle im Tessin am 5. Juni verantwortlich sein. Ihm wird schwerer und wiederholten Raub, Entführung, Verstoss gegen das Waffengesetz, schwerer Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz und Diebstahl vorgeworfen. (aeg/sda)

