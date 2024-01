Polizeirapport

Auto mit Anhänger überschlägt sich auf A1 bei Boningen SO – Autobahn teilweise gesperrt

Ein mit einem Personenwagen beladener Anhänger hat sich am Samstag bei einem Selbstunfall auf der Autobahn A1 bei Boningen SO überschlagen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Das Auto kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Bild: POLIZEI KANTON SOLOTHURN

Ein 40-jähriger Automobilist fuhr gegen 12.00 Uhr auf der A1 in Richtung Zürich, als sein SUV mit Anhänger aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern geriet, wie die Polizei weiter schrieb. In der Folge habe sich der mit einem Personenwagen beladene Anhänger überschlagen und er sei auf dem Pannenstreifen zum Stillstand gekommen.

Das geladene Auto sei von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen und abtransportiert worden. Dafür musste die Autobahn teilweise gesperrt werden, wie es weiter hiess. (sda)