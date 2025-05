Fünf Skitourengänger in Walliser Alpen tot aufgefunden

Das Rimpfischhorn in den Walliser Alpen. bild: kantonspolizei wallis

Polizeirapport

Fünf Skitourengänger in den Walliser Alpen tot aufgefunden

Fünf Skitourengänger sind am Samstagnachmittag am Rimpfischhorn in den Walliser Alpen tot aufgefunden worden. Zwei Alpinisten informierten um 16.30 Uhr die Rettungskräfte, nachdem sie unterhalb des Bergs auf etwa 4000 Metern Höhe verlassene vier verlassene Paar Skier bemerkt hatten.

Die Gruppe der Skitourengänger hat sich am Samstag von der Britannia-Hütte aus in Richtung Rimpfischhorn aufgemacht, wie der «Blick» schreibt.

Ein Überflug über das Gebiet und eine Suche am Boden führten auf dem Adlergletscher zur Lokalisierung von fünf leblosen Körpern, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit.

Eine Crew von Air Zermatt hat die fünf verstorbenen Skitourengänger entdeckt. Bild: keystone

Die verlassenen Skier befanden sich oberhalb des Sattels, wo üblicherweise ein Skidepot eingerichtet wird. Rund 500 Meter unterhalb des Sattels entdeckte die Crew des Rettungshelikopters drei Alpinisten auf einem Lawinenkegel, teilte die Air Zermatt derweil mit. Der Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen.

200 Meter weiter oben auf einer kleinen Schneefläche wurden die beiden anderen Skitourengänger entdeckt. Auch hier konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Später hat die Crew im Gelände das fünfte Paar Ski aufgefunden, wie es in der Mitteilung der Kapo Wallis weiter heisst.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Die formelle Identifizierung der Opfer steht noch aus.

(rst/sda)