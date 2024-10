Polizeirapport

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in einem Zug nach Gossau SG

In der Nacht auf Samstag ist es in einem Zug von St. Gallen nach Gossau zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurden gemäss der Polizei ein 34-jähriger und ein 33-jähriger Mann leicht verletzt.

Eine Gruppe von Männern löste bereits am Bahnhof St.Gallen einen Einsatz der Stadtpolizei aus, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Anschliessend fuhren die Männer kurz nach 1.30 Uhr mit einem Zug von St.Gallen nach Gossau. In diesem kam es zu einer Auseinandersetzung mit anderen Männern.

In Gossau stieg die Gruppe aus, so die Polizei weiter. Auf dem Perron des Bahnhofs sei es zu weiteren Pöbeleien gekommen. (sda)