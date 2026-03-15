Frau stirbt nach Kollision auf der A2 bei Muttenz BL

Polizeirapport

Frau stirbt nach Crash auf der A2 bei Muttenz BL

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Muttenz ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen.

Mehrere Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt, wie die Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Der Unfall ereignete sich laut einem Sprecher kurz vor 4 Uhr auf der A2 in Muttenz in Fahrtrichtung Bern/Luzern. Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Fahrzeuge in die Kollision involviert. Eine jüngere Frau verstarb noch am Unfallort. Die Identifikation der verstorbenen Person stand am Sonntagmorgen noch aus.

Was zum Unfall geführt hat, ist laut Polizeiangaben derzeit unklar. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen.

Die A2 von Basel in Richtung Bern/Luzern war laut Alertswiss bis zur Einfahrt Pratteln gesperrt. Die Sperrung dürfte um 10 Uhr aufgehoben werden, teilte die Polizei am Morgen mit. (sda)