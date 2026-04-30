Polizeirapport

81-Jährige in Pflegezentrum in Baden AG getötet – Polizei nimmt Ehemann fest

Am Sonntagnachmittag ist eine 81-jährige Frau in einem Pflegezentrum in Baden AG verstorben. Die die Kantonspolizei Aargau schreibt, wurde zudem ein 82-jähriger Mann schwer verletzt.

Es soll gemäss der Polizei Hinweise darauf geben, dass er seiner Ehefrau tödliche Verletzungen zugefügt hat. Zudem deuten die aktuellen Ermittlungsergebnisse darauf hin, dass er sich die eigenen Verletzungen selbst beigebracht haben dürfte. Gegenüber den Strafverfolgungsbehörden hat der Mann eingeräumt, für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich zu sein.

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