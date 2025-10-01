Velofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall in Münchwilen TG

Eine 42-jährige Frau ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Münchwilen TG gestorben. Sie wurde von einem Lastwagen erfasst, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch mitteilte.

Der 35-jährige Lastwagenfahrer hielt mit seinem Fahrzeug bei einem Lichtsignal an. Als er später rechts in eine Strasse einbog, kam es zum Zusammenstoss mit der Frau, die auf ihrem Velo unterwegs war.

Die Velofahrerin verletzte sich so schwer, dass sie trotz der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einer Rega-Besatzung noch auf der Unfallstelle verstarb. (sda)