24-Jähriger nach Verkehrsunfall auf der A2 im Tessin gestorben

Der Unfallhergang wird derzeit untersucht. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Im Tessin ist am Dienstag ein 24-jähriger Mann an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Der Deutsche aus dem Bundesland Hessen war am frühen Morgen bei Moleno TI mit seinem Auto auf ein vorausfahrendes Schwerfahrzeug geprallt. Dabei hatte er sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der Autobahn A2 ereignet. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der Mann per Helikopter ins Spital gebracht. Die Gründe für den Unfall sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. (sda)