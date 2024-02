Polizeirapport

34-Jähriger bedroht Passanten am Bahnhof in Kreuzlingen TG

Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag am Bahnhof in Kreuzlingen TG Passanten mit einem Messer bedroht. Eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit nahm den stark alkoholisierten 34-jährigen Schweizer fest. Er wurde inhaftiert und das Messer sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. (sda)