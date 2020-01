Schweiz

Polizeirapport

Solothurner Ehepaar hindert Einbrecher an der Flucht



Ein aufmerksames Ehepaar hat in der Nacht auf Montag in Trimbach SO einen mutmasslichen Einbrecher an der Flucht gehindert. Die Polizei nahm den 32-jährigen Kosovaren vorläufig fest.

Das Ehepaar hatte gegen zwei Uhr verdächtige Geräusche in seinem Haus gehört. Als es Nachschau hielt, traf es auf einen unbekannten Mann, wie die Polizei Kanton Solothurn am Montag mitteilte. Dem Ehepaar gelang es, den Mann an der Flucht zu hindern. Es alarmierte umgehend die Polizei. (sda)