Polizeirapport

Mann versucht in Elgg ZH Mitbewohner zu töten

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohngemeinschaft in Elgg ZH ist am Dienstagmorgen ein 23-jähriger Brasilianer schwer verletzt worden. Der mutmassliche Täter, sein 21-jähriger afghanischer Mitbewohner, wurde noch am selben Tag verhaftet.

Der 21-Jährige hatte seinen schlafenden Mitbewohner unvermittelt angegriffen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Der Angegriffene flüchtete, aber der Angreifer verfolgte ihn, traktierte ihn mit Faustschlägen und stiess ihn eine Treppe hinunter. Der Verletzte schleppte sich noch ins Freie, wo er dann zusammenbrach. (sda)