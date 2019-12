Schweiz

Polizeirapport

Mutmasslicher Täter nach Apotheken-Überfall in Bern geschnappt



Mutmasslicher Täter nach Apotheken-Überfall in Bern geschnappt

Mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen hat die Berner Kantonspolizei am Mittwoch einen mutmasslichen Räuber in Bern angehalten. Der Mann soll kurz vorher eine Apotheke an der Genfergasse überfallen haben.

Der Überfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter das Geschäft mit übergezogener Kapuze betreten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Er forderte die anwesenden Angestellten auf, ihm Bargeld auszuhändigen.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde der Mann handgreiflich. Nachdem der Räuber Geld erhalten hatte, flüchtete er zu Fuss Richtung Bahnhof.

Ein Zeuge war von aussen auf die Geschehnisse in der Apotheke aufmerksam geworden. Er forderte weitere Passanten auf, die Polizei zu rufen und folgte dem fliehenden Täter in sicherem Abstand. Beim Bahnhof konnte er den mutmasslichen Räuber dem Sicherheitsdienst bezeichnen, so dass der Mann angehalten werden konnte.

Schliesslich konnte der aufmerksame Zeuge der Polizei auch einen Teil der Beute übergeben, den der Beschuldigte auf der Flucht fallen gelassen hatte. Der 22-jährige mutmassliche Täter wurde vorübergehend festgenommen. (sda)