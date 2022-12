Auto fährt auf Pausenplatz in Uffikon – zwei Schulkinder verletzt

Wie die Luzernern Polizei mitteilte, fuhr das Auto gegen Mittag vom Oberdorf her Richtung Dorfzentrum. Aus ungeklärten Gründen kam es beim Schulhaus von der Strasse ab, durchbrach die Leitplanke und einen Zaun und kam dann, auf dem Dach liegend, auf dem Pausenplatz zum Stillstand.

Ein Auto ist am Freitag in Uffikon LU von der Strasse auf einen tiefer gelegenen Pausenplatz gefahren. Der 80 Jahre alte Lenker und zwei neunjährige Knaben, die sich beim Schulhaus aufhielten, wurden verletzt.

