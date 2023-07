Polizeirapport

Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Brütten ZH schwer verletzt

Beim Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Motorrad in Brütten bei Winterthur ist der Zweiradlenker am Samstagmittag schwer verletzt worden. Ein Helikopter flog ihn ins Spital. Die 79 Jahre alte Autofahrerin und deren 77-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall an einer Kreuzung unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Zusammen mit der Kantonspolizei standen die Feuerwehr Altbach sowie die Stützpunktfeuerwehr Kloten, die Alpine Air Ambulance sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz, wie es heisst.

(dsc/sda)