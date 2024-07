Polizeirapport

Grosser Einsatz in der Nähe des Pflegezentrums Forch – Polizei und Ambulanz vor Ort

In der Nähe des Pflegezentrums in Maur läuft am Montagnachmittag ein grosser Einsatz der Rettungskräfte. Polizei, Ambulanz sowie der forensische Dienst sind laut einer ZüriReporterin vor Ort. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz.

Rochus Zopp / ch media

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz beim Pflegezentrum. Sie stellte weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht. (zueritoday.ch)