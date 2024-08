Polizeirapport

Grossbrand auf Baustelle in Frick AG ausgebrochen

In der Aargauer Gemeinde Frick ist es am Freitagnachmittag auf einer Baustelle zu einem Grossbrand gekommen. Auf Aufnahmen ist zu sehen wie eine schwarze Rauchsäule bei einem Neubau in den Himmel steigt.

Der dunkle Rauch am Ort des Brandes. screenshot: argoviatoday

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Brand auf Anfrage von «ArgoviaToday». Ob es verletzte Personen gibt oder weitere Details zur Brandursache sind derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr sei mit den Löscharbeiten beschäftigt, so die Polizei weiter.

Mehr folgt in Kürze ...