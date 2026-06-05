Polizeirapport

In St. Gallenkappel SG laufen 120 Liter Hydrauliköl aus Kran aus

Bei einem mutmasslich technischen Defekt an einem Kran sind in St. Gallenkappel am Donnerstagvormittag rund 120 Liter Hydrauliköl auf die Strasse und teilweise in ein Entwässerungssystem gelangt. Gemäss Polizei konnte verhindert werden, dass grössere Mengen des Öls in den Wald gelangten.

In St. Gallenkappel sind rund 120 Liter Hydrauliköl auf die Strasse und teilweise in ein Entwässerungssystem gelangt. Bild: kantonspolizei st.gallen

Am Donnerstag meldeten sich Forstarbeiter um 10.20 Uhr bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen mit dem Hinweis, dass aus der Leitung eines Krans in St. Gallenkappel Hydrauliköl auslaufe. Dies schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag.

Laut Mitteilung gelangten etwa 120 Liter Hydrauliköl auf die Stegmühlestrasse und über den Strassensammler in Richtung Wald. Die Forstarbeiter hätten den nahegelegenen Schacht allerdings rasch abgedeckt, deshalb seien nur wenige Liter des Öls in die Leitung gelangt.

Die örtliche Feuerwehr habe diese «sofort mit einem Kanalstopfen verschlossen», teilt die Kapo weiter mit. Das Öl auf der Strasse sei gebunden und die Strasse gereinigt, die verschmutzte Erde mittels Saugbagger entfernt und der Strassenschacht anschliessend abgesaugt und die Leitung gespült worden.

Im Einsatz standen eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen, die örtliche Feuerwehr, ein Mitarbeiter des Umwelt-Schadendiensts sowie eine Kanalreinigungsfirma. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. (dab/sda)