Polizeirapport

Mann verletzt Frau in Gerlafingen schwer – mutmasslicher Täter tot

Ein Mann hat eine 41-jährige Frau am Montag in Gerlafingen SO schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog die Frau in kritischem Zustand in ein Spital. Der mutmassliche Täter wurde laut Polizei am Ereignisort tot aufgefunden.

Es stehe ein Suizid im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Bei der Frau handelt es sich um eine Serbin, beim mutmasslichen Täter um einen 51-jährigen Kosovaren. Das Opfer und der Mann hätten sich nach derzeitigem Kenntnisstand gekannt.

Die Polizei hatte kurz nach 06.35 Uhr die Meldung zum Gewaltverbrechen in einer Liegenschaft erhalten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen zum Tathergang, zum Motiv und zur Todesursache auf. Die Polizei gab auf Anfrage keine weiteren Auskünfte zum Gewaltverbrachen. (sda)