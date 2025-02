Polizeirapport

St. Gallen: Hund frisst mit Glasscherben präparierte Wurst – Polizei warnt

Ein Hundehalter hat am Mittwoch in St. Gallen einen mit Glasscherben präparierten Wurstköder gefunden. Die Stadtpolizei St.Gallen warnt vor möglichen weiteren Ködern, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Der Hundehalter konnte seinem Hund den präparierten Wurstköder auf der Südseite des Gübsensees laut Polizei gerade noch aus dem Mund ziehen. Bei einer vorsorglichen Untersuchung beim Tierarzt seien keine Verletzungen festgestellt worden.

Hundehalter werden um Aufmerksamkeit gebeten. Bei verdächtigen Futterstücken soll umgehend die Polizei kontaktiert werden. (sda)