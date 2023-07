Polizeirapport

Automobilist stirbt nach Selbstunfall im Berner Jura

In Cortébert BE ist in der Nacht auf Samstag ein Automobilist mit seinem Fahrzeug von der Strasse abgekommen und frontal in eine Betonmauer geprallt. Trotz umgehender Rettungsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle.

Wie die Berner Kantonspolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, handelt es sich um einen 34-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der Mann war gemäss ersten Erkenntnissen von Corgémont in Richtung St-Imier unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärten Gründen kam er am Ortseingang von Cortébert rechts von der Strasse ab. Die Polizei ermittelt. (sda)