Polizeirapport

Erdrutsch in der Leventina beschädigt Häuser und Autos – zehn Anwohner evakuiert

Ein Erdrutsch hat am Donnerstag bei Pollegio in der Nähe von Biasca im Tessin an Wohnhäusern und geparkten Autos Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand. Als Vorsichtsmassnahme wurden zehn Anwohner evakuiert.

Eine Kappelle in der Gemeinde Pollegio (Symbolbild). Bild: www.imago-images.de

Im Einsatz waren neben Beamten der Kantonspolizei auch die Feuerwehr des kantonalen Rettungszentrums Biasca sowie ein Forsttechniker und der kantonale Geologe, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Die von dem Erdrutsch betroffenen Strassenabschnitte bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die in der Umgebung aufgestellten Sicherheitsanweisungen und Verkehrsschilder zu beachten. (dab/sda)