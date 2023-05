Polizeirapport

Junge Frau stirbt in Lausanne nach Messerangriff des Partners

Eine 23-jährige Frau ist am Samstag im Lausanner Unispital nach einer Messerattacke verstorben. Beim mutmasslichen Täter handelte es sich um den 23-jährigen Partner des Opfers. Er wurde wegen Mordes angeklagt.

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um den Tathergang und die Beweggründe des Angreifers zu ermitteln, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Die 23-jährige Frau war mit einem Messer im Halsbereich verletzt worden. Der mutmassliche Täter hatte selbst die Polizei verständigt und sich gestellt. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Täter und Opfer sind beides serbische Staatsangehörige.

Der Angriff ereignete sich am Dienstag kurz vor 19.00 Uhr im Stadtteil Isabelle-de-Montolieu. Die Frau wurde angegriffen, als sie sich in ihrem Auto befand. Sie wurde von der Polizei versorgt und in ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht. (sda)